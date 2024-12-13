كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين

10:00 م

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الوكيل الإخباري- زارت كتلة “عزم” النيابية، مساء اليوم “دارات سمير شما”، أحد المراكز الإيوائية التي استقبلت عدداً من المسنين الذين تم إجلاؤهم بعد الحريق المأساوي الذي اندلع في “دار الأسرة البيضاء” فجر اليوم، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة عدد آخر من النزلاء. اضافة اعلان





وضم أعضاء الكتلة كل من مساعد رئيس مجلس النواب السيدة هدى نفاع والنائب تيسير أبو عرابي العدوان، حيث اطمأنوا على صحة وسلامة المسنين الذين تم نقلهم إلى مقر الجمعية.



واطلع النواب على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمسنين، واستمعوا إلى شرح حول احتياجاتهم لضمان تقديم أفضل سبل الرعاية لهم.



وخلال الزيارة، قدم اعضاء الكتلة خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث الأليم، معربين عن أصدق تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.



من جهته، أصدر رئيس كتلة “عزم” النيابية، الدكتور أيمن أبو هنيه، بياناً باسم الكتلة نعى فيه الضحايا،اكد فيه تضامن الكتلة الكامل مع عائلاتهم في هذا المصاب الجلل، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج.