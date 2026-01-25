كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة اليوم الاحد ، لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.
وأكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.
ودعت الكتلة إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي
-
"فلسطين النيابية" تزور مخيم الوحدات للاطلاع على واقع الخدمات
-
"الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة
-
"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات
-
"الصحة النيابية" تزور المجلس العربي للاختصاصات الصحية
-
توصية نيابية لتعديل أسس إحالة الموظفين للتقاعد المبكر
-
بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية