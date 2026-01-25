الأحد 2026-01-25 06:42 م

كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي

ب
أرشيفية
 
الأحد، 25-01-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري- عقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعا خصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من أعضاء الكتلة النيابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة اليوم الاحد ، لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.


وأكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.


ودعت الكتلة إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين.

 
 


