كتل نيابية تجدد العهد بيوم الاستقلال بالمضي على درب الإصلاح وبناء الأردن الحديث

الوكيل الإخباري- عبرت كتل نيابية وملتقى البرلمانيات الأردنيات عن اعتزازها وفخرها باستقلال المملكة، مؤكدة المضي على درب الإنجاز وصون أمن الوطن واستقراره خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

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وقالت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، في بيان صحفي، اليوم، "نعيش هذه الأيام أفراح الاستقلال وتجلياته، هذا الاستقلال الذي يعد محطة مشرقة في تاريخ هذا الوطن الغالي".



وأضافت "في هذا اليوم المجيد نجدد العهد بأن نمضي في درب البناء والتنمية، والإصلاح والنمو ؛ وبناء دولتنا الحديثة التي نفاخر بها العالم".



وأكدت الكتلة التزامها بالعمل من أجل رفعة الأردن وازدهاره لتسوده قيم الإصلاح الشامل، والتكافل الاجتماعي، والعدالة الاقتصادية، وبناء اقتصاد وطني قوي، وتحقيق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار، داعية الجميع إلى وحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، والانتصار لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت وستبقى القضية الأولى للأردن قيادة وشعبا.



وقالت كتلة تقدم النيابية إن ذكرى الاستقلال مناسبة وطنية، ومحطة مهمة في تاريخ الأردن تعكس روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، وتكرس أرقى معاني الكرامة والاعتزاز بسيادتنا الوطنية.



وأكدت الكتلة جهود الهاشميين بتحقيق الاستقلال عبر مسيرة من العزيمة والصبر والحكمة للحصول عليه، وهو ثمرة كفاح طويلة وجهود كبيرة لنيل الاستقلال، مشيرةً إلى فضل الجيش العربي ودوره في حماية واستقلال الأردن وحفظ أمنها من الأخطار الخارجية منذ عهد الاستقلال وحتى اليوم، إذ يعد دافعاً لبذل المزيد من الجهد لمواصلة البناء.



وقالت: إن الاستقلال يحتم علينا أن نكون مؤمنين بأننا سنذلل التحديات كافة، منطلقين من ثوابتنا الوطنية في المحافظة على حاضرنا وبناء مستقبلنا للأجيال المقبلة.



وأكد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، في بيان صحفي، اليوم، أهمية هذه المناسبة التي تجسّد الإرادة الصلبة والهوية الوطنية الراسخة، وتعكس مسيرة نضال وبناء تكللت بالكرامة والسيادة.



وقال إن ذكرى الاستقلال ليست مجرد تاريخ عابر، بل هي عنوان فخر لأردنٍ صاغ استقلاله بالتضحيات، وصانه بالحكمة، ويقوده اليوم بثبات نحو المستقبل، وفي ظل هذه الراية المجيدة، تتجدد العزائم، وتتعزز قيم الوحدة والعطاء والمسؤولية، لتستمر مسيرة النهضة الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بكل حكمة واقتدار.