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الأربعاء، 17-08-2022 04:45 م

كريشان: المجلس الطبي يمس الأطباء بالقطاعين العام والخاص

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور تيسير كريشان، إن ما ورد في مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022، يمس جميع الأطباء العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن مساسها بالمؤسسات الطبية والتعليمية.

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وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، أنه تم الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات عدد من المختصين في الخدمات الطبية الملكية حول مشروع القانون.


وأوضح كريشان أن اللجنة ستباشر الأسبوع المُقبل بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون.

من جهتهم، أكد النواب: فريد حداد ومحمد الخلايلة وأحمد عشا الدوايمة وعبدالرحيم المعايعة وفراس العجارمة ومحمود الفرجات ومحمد أبو صعيليك وناجح العدوان، أهمية البورد الأردني وسمعته المميزة، وخصوصا في دول الخليج العربي، مشيرين إلى أن العديد من الأطباء الأردنيين يعملون في الخارج نظرًا للكفاءات والخبرات المميزة التي يتمتعون بها.

بدورهم، قال العمداء الدكاترة: ماجد الهباهبة وسمير الصمادي وماهر المعايطة، إن شهادة البورد الأردني مُهمة جدًا لها وزنها وقيمتها، فيما قدموا ملاحظات واقتراحات حول مشروع قانون المجلس الطبي.

 




 

 


 

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