كريشان: الملك يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل الاهتمام

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رعاية واهتمامًا خاصين، لجعله قطاعًا تنافسيًا على المستويين الإقليمي والعالمي، ولجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، لمناقشة استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي للعام 2025.



وقال كريشان إن التحول الرقمي أصبح من الركائز الأساسية لتطوير المجتمعات والاقتصادات، حيث لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة تفرضها متطلبات العصر الحديث في جميع المجالات، مشددًا على أهمية دعم وتمكين الشباب الرياديين في مجال الاقتصاد الرقمي، وضرورة توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.



وأكد كريشان وأعضاء اللجنة أهمية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها من خلال منصات إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد على المواطنين.



وثمن أعضاء اللجنة دور وزارة الاقتصاد الرقمي في جهودها المتواصلة لمواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مستفسرين عن دور الوزارة في تنظيم الأصول الافتراضية والمنصات الرقمية، وكيفية ضمان استغلال هذه الأصول بطرق آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية التي تحمي المستخدمين وتشجع على الابتكار في هذا المجال.



بدوره، قال سميرات إن أهداف استراتيجية الوزارة تشمل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار، وتمكين المجتمع الأردني من التبني الشامل للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المجتمع الرقمي.



وأشار سميرات إلى أن توجيهات رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة تتضمن أتمتة الخدمات الحكومية لتصل إلى 100% بحلول عام 2026، موضحًا أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في الرقمنة الحكومية عبر تطبيق "سند"، والعمل جارٍ لإضافة المزيد من الخدمات عليه.



وحضر الاجتماع النواب: مؤيد العلاونة، وحامد الرحامنة، وعدنان مشوقة، وفليحة الخضير، ودينا البشير، وسليمان حويلة الزبن، وأحمد الرقب، وأحمد العليمات، وخالد بني عطية، وسليمان الخرابشة.

