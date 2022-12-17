كريشان لـ الوكيل : اتفاق ينهي إضراب الشاحنات في معان - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد النائب د.تيسير كريشان لموقع الوكيل الاخباري الوصول الى اتفاق مع أصحاب الشاحنات المعتصمين يقضي بإنهاء الاعتصام وإخلاء الطرق الرئيسية، والعودة إلى العمل .
وقال كريشان انه تم التوافق على مخاطبة وزير الداخلية بعدم ملاحقة كل من شارك بتلك الاعتصامات بالطرق السلمية وملاحقة من يثبت تورطه بالقيام بأعمال تخريبية خارجة عن القانون .
واكد كريشان انه جرى عقد اجتماع شمل نواب من محافظة معان والبادية الجنوبية، والسائقين وأصحاب شركات النقل، نوقشت خلاله عدة قضايا سيتم نقلها للجهات المعنية.
وتالياً تفاصيل الاتفاق :
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