كريشان: نواب يطالبون بفصل بلديات منذ تسلمي الحقيبة الوزارية

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إنه ومنذ تسلمه الحقيبة الوزارية وهو يتلقى مطالبات من نواب بفصل بلديات. اضافة اعلان





وأضاف كريشان خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء اليوم باستحداث بلديات جاء بعد تمحيص ودراسة كاملة.



وبين أن ضم البلديات تم عام 2001 ومضى عليها اكثر من 20 عاما، ولكن هناك عدد من الاقضية والالوية، وبناء على رغبة الأكثرية من السكان يتم استحداث بلديات.



وأكدا كريشان أن فصل البلديات أمر ليس سهلا بسبب تداخلات المناطق والاستثمارات بين البلديات.