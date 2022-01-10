كشف أسباب تأجيل اجتماع تيابي لمناقشة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس العجارمة سبب تأجيل اجتماع اللجنة المنوي عقده اليوم الاثنين حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة.

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وقال العجارمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة قررت تأجيل الاجتماع بسبب إصابة أحد المرافقين لوزير الطاقة صالح الخرابشة بفيروس كورونا وكان من ضمن المدعوين لحضور الاجتماع.

وأضاف أن الوزير بدوره سيجري فحص pcr للتأكد من عدم إصابته، وعلى إثر نتيجة الفحص سيحدد موعد آخر للاجتماع قد يكون يوم غد الثلاثاء إذا ما ظهرت نتيجته سلبية.

ونفى العجارمة وجود ضغوطات على اللجنة من أجل عدم فتح القضايا المتعلقة بالمشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية وذلك بسبب تأجيل الاجتماع للمرة الثانية.

وبيّن أن هذه القضايا تهم الشارع الأردني وتمس شريحة واسعة من المواطنين ويجب على اللجنة فتحها ومناقشتها.