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الأربعاء، 23-12-2020 10:42 م

لأول مرة.. مجلس النواب يعقد ٣ جلسات متواصلة بواقع ١٨ ساعة عمل

نواب


الوكيل الاخباري - أنجز مجلس النواب استحقاق انتخابات لجانه الدائمة وعددها ١٥ لجنة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس،  عبر جلسات متواصلة دعا إليها رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات. 
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ولأول مرة يعقد المجلس جلساته بشكل متواصل بواقع ست ساعات يوميا دون انقطاع بدءاً من الاثنين فالثلاثاء واليوم الأربعاء، حيث كان النواب والصحفيون في البرلمان يأخذون استراحات قصيرة لتناول طعام الغداء والذي تم خلاله الالتزام بالتباعد حفاظا على الصحة والسلامة العامة. 

وعلى مدار الأيام الثلاثة وبواقع ١٨ ساعة عمل تم انتخاب اعضاء ١٠ لجان فيما تم التوافق على خمس لجان وهي: لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، ولجنة الصحة والبيئة، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ولجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة. 

فيما تم انتخاب أعضاء اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

 




 

 


 

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