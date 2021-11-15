لا إصابات بكورونا بين أعضاء مجلس الأمة

الوكيل الإخباري- ظهرت نتائج فحوصات كورونا، سلبية، لكلا أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، التي أجريت لهم للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

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وقال أمين عام مجلس النواب عبدالرحيم الواكد، إن نتائج فحوصات جميع أعضاء مجلس النواب ظهرت مساء أمس سلبية.



بدوره، أكد أمين عام مجلس الأعيان، خلو جميع أعضاء المجلس من فيروس كورونا، فضلا عن سلامة جميع العاملين في مجلس الأمة.



وكانت قد أجريت فحوصات كورونا أمس، لأعضاء مجلس الأمة والوزراء للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حتى يتسنى لهم حضور خطبة العرش التي سيلقيها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة.

(هلا)