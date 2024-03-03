الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1025 عسكريا أوكرانيا

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

الأحد، 03-03-2024 03:35 م

لجان في الأعيان تناقش خطط تحديث المنظومة الأكاديمية

1709464452330


الوكيل الإخباري - انطلقت في مجلس الأعيان اجتماعات لجان فرعية شكلتها لجنة مشتركة تضم 9 من لجان مجلس الأعيان، لوضع خطط تنفيذية لتحديث المنظومة الأكاديمية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، لوضع المقترحات والخطط التشغيلية وخطط العمل استناداً إلى ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي أقيم نهاية العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.


وتضم اللجنة المشتركة لجان: المالية والإدارية والتربية والصحة والزراعة والعمل والطاقة والسياحة والخدمات.


وأوضح الحمارنة أن اللجان الفرعية ستعقد اجتماعات دورية بهدف الخروج بأولويات وبرنامج عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-03 at 3.24.14 PM

قانونية النواب تبحث شمول ضباط مُتقاعدين عسكريين بإعفاء جُمركي

WhatsApp Image 2024-03-03 at 2.44.12 PM

لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار

WhatsApp Image 2024-03-03 at 2.41.18 PM

الأُسرة النيابية تلتقي المُدير التنفيذي لـ"جيدكو"

220241814161960451126 (1)

مجلس الأعيان يقر 4 مشاريع قوانين

65e3a20364256

الخدمات النيابية تناقش اليوم موضوع تطبيقات النقل غير المرخصة

WhatsApp Image 2024-02-28 at 11.21.56 AM (1)

رئيس مجلس النواب: الأردن في طليعة المدافعين عن فلسطين

أخبار متعلقة
220241814161960451126 (1)

مجلس الأعيان يقر 4 مشاريع قوانين

1707652702152

رئيس مجلس الأعيان ينعى الشهيدين العبادي والخضير

image (22)

الفايز يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية

1707490535207

الأعيان يواصل مؤتمره بشأن متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

1707385813362

مالية الأعيان تناقش موازنة وزارتي الاستثمار والشباب

1707307983231

مجلس الأعيان يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية