لجان نيابية تجتمع الثلاثاء لمناقشة عدة قضايا

الوكيل الإخباري - تعقد لجان نيابية الثلاثاء، اجتماعات لمناقشة عدة قضايا، منها إمكانية تمديد فترة الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم عام 2019 إضافة لبحث مطالب الفئة الثالثة العاملين في وزارة التربية.

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وبحسب جدول اجتماعات اللجان ونشاطات المجلس تعقد لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان لقاء مع مبادرة "مودة ورحمة" لمناهضة العنف لعرض آراء وتوصيات الشباب في عدد من القضايا والقوانين وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وبصنع القرار.

كما تناقش اللجنة الإدارية النيابية أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية، ومطالب الفئة الثالثة العاملين في وزارة التربية والتعليم اضافة لبحث إمكانية تمديد فترة الامتحان التنافسي للمرشيحن للتعيين في وزارة التربية والتعليم، فيما يعقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات لقاء لمناقشة قضايا تتعلق بالمرأة.