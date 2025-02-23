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لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة قضايا عدة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 07:56 ص
الوكيل الإخباري-   تجتمع لجان نيابية في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة قضايا عدة؛ أبرزها مناقشة مواضيع متعلقة بالقطاع التعليمي من قبل لجنة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وتقوم لجنة السياحة والآثار النيابية بزيارة إلى دائرة الآثار العامة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية، وما تقوم به للحفاظ عليها واستدامتها.

كما تعقد لجنة الشؤون الخارجية لقاء مع عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني.
 
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