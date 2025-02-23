لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة قضايا عدة

وتقوم لجنة السياحة والآثار النيابية بزيارة إلى دائرة الآثار العامة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية، وما تقوم به للحفاظ عليها واستدامتها.
كما تعقد لجنة الشؤون الخارجية لقاء مع عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني.
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