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الإثنين، 10-04-2023 06:17 ص

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

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الوكيل الاخباري - تعقد لجان في مجلس النواب، الاثنين، اجتماعات لمناقشة قضايا صحية ورقابية، وعمل الهيئة البحرية الأردنية.

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تجتمع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الهيكلة التي جرت مؤخرا في وزارة الصحة، والإجراءات المتبعة في نقل الأطباء، ووضع المراكز الصحية.


وتعقد لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة اجتماعا للاطلاع على السير والتقدم العلمي في عمل الهيئة البحرية الأردنية حسب رؤية التحديث الاقتصادي، وموضوع إيقاف الحكومة الإماراتية إصدار شهادات مصادقة على شهادة البحرية الأردنية مؤقتاً.


وتناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من 2018 إلى 2021 لجامعة العلوم والتكنولوجيا.


 




 

 


 

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