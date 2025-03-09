لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن

الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة قضايا عدة؛ أبرزها مناقشة الشكاوى المتعلقة بعمال شركة حديد الأردن من قبل لجنة العمل النيابية.

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كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، المعيقات التي تواجه قطاع المخابز في الأردن.



وتناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها.