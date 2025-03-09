لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، المعيقات التي تواجه قطاع المخابز في الأردن.
وتناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها.
وتزور لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وزارة الأوقاف، وذلك للاطلاع على الدور الذي تقوم به الوزارة في التوجيه الوطني.
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