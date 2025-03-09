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لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن

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مجلس النواب
 
الأحد، 09-03-2025 08:02 ص

الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة قضايا عدة؛ أبرزها مناقشة الشكاوى المتعلقة بعمال شركة حديد الأردن من قبل لجنة العمل النيابية.

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كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، المعيقات التي تواجه قطاع المخابز في الأردن.


وتناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها.


وتزور لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وزارة الأوقاف، وذلك للاطلاع على الدور الذي تقوم به الوزارة في التوجيه الوطني.

 
 
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