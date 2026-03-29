الأحد 2026-03-29 06:16 ص

لجان نيابية تناقش الأحد مشاريع قوانين وقضايا عدة

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
 
الأحد، 29-03-2026 05:43 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد لجان نيابية في مجلس النواب سلسلة اجتماعات، الأحد، لبحث عدد من القضايا والمشاريع المحالة إليها.اضافة اعلان


وتستمع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان إلى ملاحظات جهات عدة بشأن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بمشاركة نقابة المهندسين الأردنيين وعدد من مراكز الدراسات والنقابات المهنية.

كما تناقش لجنة التربية والتعليم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

وتزور لجنة الخدمات العامة والنقل هيئة تنظيم الطيران المدني، للاطلاع على دورها في تنظيم وإدارة قطاع الطيران المدني والإشراف على سلامة النقل الجوي.

فيما تبحث لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

وتناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية، ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
 
 


