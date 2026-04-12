لجان نيابية تناقش اليوم تعديلات قانوني "السير" و"الضمان الاجتماعي"

الوكيل الإخباري- تعقد لجان نيابية، الأحد، اجتماعات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات، في مقدمتها مشروع قانون معدّل لقانون السير لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.





وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، تناقش اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" مشروع القانون المعدّل لقانون السير.



ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.



وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.



كما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.



السبت، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية إن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية.



كما دعا إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتروٍّ، بعيدا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدا أن هذا القانون يمسّ شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.





