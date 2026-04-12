الأحد 2026-04-12 10:21 ص

لجان نيابية تناقش اليوم تعديلات قانوني "السير" و"الضمان الاجتماعي"

مدخل مجلس النواب
مدخل مجلس النواب
 
الأحد، 12-04-2026 06:42 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد لجان نيابية، الأحد، اجتماعات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات، في مقدمتها مشروع قانون معدّل لقانون السير لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.اضافة اعلان


وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، تناقش اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" مشروع القانون المعدّل لقانون السير.

ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

كما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

السبت، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية إن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية.

كما دعا إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتروٍّ، بعيدا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدا أن هذا القانون يمسّ شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
 
 


إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

خاص بالوكيل إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

أخبار محلية تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

فل

فيديو منوع شاب يوثق تغير صحة والده تمامًا بعد اشتراكه في الجيم في عمر ال 62 سنة

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق. وقالت وونغ في بي

أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران

فقا

فيديو منوع المشهد الاوضح والدقة العالية الاخيرة للقمر

ن

وزير الطاقة: 3 مليار دينار فاتورة الطاقة سنويا.. وعلينا ترشيد الاستهلاك

2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

أخبار محلية 2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز

عربي ودولي تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز



 






