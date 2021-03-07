لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع عدة قوانين

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اليوم لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس، وعدة قضايا.

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وتجتمع اللجنتان القانونية والإدارية لانتخاب رئيس ومقرر للجنة للشروع بمناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.



وتواصل اللجنة المالية، استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.



وتناقش اللجنة القانونية، القانون المؤقت رقم "73" لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.



وتلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة مع مؤسسة الاقتصاد النسوي وشبكة النساء كشركاء في التطوير والتقدم.



