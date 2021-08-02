لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليها

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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وتواصل اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) مشروع قانون البلديات واللامركزية 2021.



وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.



اللجنة الادارية تبحث امكانية تثبيت موظفي دائرة الاحصاءات العامة.

لجنة التعليم والشباب تناقش المواضيع التالية:

1- استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعودة الطلاب الى التعليم الوجاهي.

2- المعلمين الذين تم تعيينهم بالمكرمة الملكية السامية وتم الاستغناء عن خدماتهم ولم يستكملوا مدة الحصول على الراتب التقاعدي.

3- الطلبة الدارسين على نظام (sat).

4- عقد دورة تكميلية استثنائية لطلاب الثانوية العامة.

وتلتقي لجنة فلسطين مع رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين.

لجنة المرأة وشؤون الاسرة تلتقي مع مشاركات في برنامج (نساء في الادارة المحلية).

وتجتمع لجنة الشؤون الخارجية مع سفير أذربيجان المعتمد لدى الاردن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.