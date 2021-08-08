لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليها

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستمر اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والإدارية)، بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

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وتناقش اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.



وتجتمع اللجنة المالية، لمناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021.



وتزور لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، محافظتي عجلون وجرش للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع السياحية.



كما تزور لجنة التعليم والشباب جامعة اليرموك للمشاركة في ندوة بعنوان (واقع التعليم الجامعي الأردني).



وتجتمع لجنة المرأة وشؤون الأسرة، للاطلاع على مبادرة تمكين المرأة أمنيا التي يقدمها مندوب عن مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام.

وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أميركا اللاتينية والوسطى، مع السفير البرازيلي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.