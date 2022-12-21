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الأربعاء، 21-12-2022 06:42 ص

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليها

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق، مشروع القانون المعدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022.


ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إلزام الشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى دائرة مراقبة الشَّركات قبل التَّسجيل لدى السُّلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعيَّة اتِّساقاً مع إلغاء قانونها، وليتوافق النِّظام الضَّريبي في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة مع المعايير والقواعد الضَّريبيَّة الدَّوليَّة.


وتجتمع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، للاطلاع على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات الخيرية.


فيما تناقش اللجنة القانونية، قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003.


 




 

 


 

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