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الإثنين، 29-03-2021 09:04 ص

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا

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الوكيل الإخباري- اجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.
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وتواصل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، كما تناقش القانون المؤقت رقم "73" لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

وتناقش لجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتزور لجنة الصحة والبيئة مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري ومستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ومستشفى الأمير فيصل بن الحسين الحكومي، للاطلاع على واقع العمل في المستشفيات.

فيما تزور لجنة التعليم والشباب محافظة الكرك للالتقاء مع مجلس المحافظة لبحث احتياجات قطاع التربية.

 




 

 


 

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