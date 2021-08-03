لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

اضافة اعلان



وتستمر اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.



وتزور لجنة الصحة والبيئة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للاطلاع على واقع عمل المؤسسة.



لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان تلتقي مع وفد فلسطيني من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.



وتزور كتلة المسيرة النيابية ديوان المحاسبة.

كما تلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية سفير جنوب أفريقيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

