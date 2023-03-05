الأحد 05-03-2023
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لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا

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الأحد، 05-03-2023 06:28 ص

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها آخر التطورات والأحداث في المسجد الأقصى، تناقشه لجنة فلسطين النيابية.

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وتواصل اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، مُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية"، بحضور رئيس جمعية المحاسبين وعدد من الوزراء والخبراء المعنيين.


وتجتمع اللجنة الإدارية، لمناقشة موضوع دعم وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، وتناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021، لوزارة المياه.


لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تناقش موضوع موظفي شركة الأسواق الحرة الأردنية الذين صدر بحقهم قرارات فصل.


 




 

 


 

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