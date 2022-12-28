لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، منها مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

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وأحال مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، مشروع القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.



وتناقش اللجنة القانونية القانون المؤقت لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة دور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة ومعونة الشتاء.



وتلتقي لجنة فلسطين النيابية، مع عدد من وجهاء وممثلي أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

