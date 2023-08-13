لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة وبحث المعيقات التي تواجه عمل مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، من قبل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

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وتناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.



وتجتمع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، لبحث مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، وتطلع اللجنة الإدارية على عمل الجمعية الأردنية للقيادات الإدارية وتحسين الواقع الإداري.

