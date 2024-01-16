لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

الوكيل الاخباري - تجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب الثلاثاء، لمناقشة الخدمات الالكترونية والرقمية لوزارة الصحة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.

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حيث تواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لهيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، مركز ايداع هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المركز الوطني للأمن السيبراني، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.



وتزور لجنة الاقتصاد والاستثمار، غرفة تجارة الأردن، وذلك للاطلاع على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.



وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل، الخطط والاستراتيجيات لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.



فيما تقوم لجنة السياحة والآثار، بزيارة الملكية الأردنية للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسافرين.



وتناقش لجنة الصحة والغذاء، موضوع نظام ترخيص المختبرات والتحاليل الطبية.

