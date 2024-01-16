الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة اثنين في معارك غزة

نقابة الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن اليوم

إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

شاهد بالفيديو - وائل الدحدوح يلعب كرة القدم مع نازحين

بلاغ عن حادث جديد جنوب البحر الأحمر

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الثلاثاء

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

اقتحامات إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية

عاجل

الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

الثلاثاء، 16-01-2024 06:21 ص

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

0L5A0017


الوكيل الاخباري - تجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب الثلاثاء، لمناقشة الخدمات الالكترونية والرقمية لوزارة الصحة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.

اضافة اعلان


حيث تواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لهيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، مركز ايداع هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المركز الوطني للأمن السيبراني، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.


وتزور لجنة الاقتصاد والاستثمار، غرفة تجارة الأردن، وذلك للاطلاع على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.


وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل، الخطط والاستراتيجيات لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.


فيما تقوم لجنة السياحة والآثار، بزيارة الملكية الأردنية للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسافرين.


وتناقش لجنة الصحة والغذاء، موضوع نظام ترخيص المختبرات والتحاليل الطبية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a509c74c59b738b0519d80

"خارجية النواب" تبحث والسفير البلجيكي العلاقات الثنائية

0L5A0427

مالية النواب تناقش موازنة ديوان المحاسبة

1705239121477

مالية النواب تناقش موازنتي سلطة العقبة وإقليم البترا

WhatsApp Image 2024-01-14 at 2.46.22 PM

الحسنات: الأردن أمام نقلة نوعية باتجاه نظام ديمقراطي مُتقدم

WhatsApp Image 2024-01-14 at 2.25.25 PM

"عمل النواب" تبحث مُعيقات تواجه مكاتب استقدام العمالة بالعقبة

file (4)

الفايز ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-06 at 1.23.18 PM

الصفدي: الملك قدم للعالم سردية الحق بوجه روايات الاحتلال المضللة

0L5A6467

مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الخارجية

النواب

مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي العمل والطاقة

WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.31 AM (1)

شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

النواب

المالية النيابية تناقش موازنتي وزارتي السياحة والتنمية

WhatsApp Image 2023-12-28 at 1.08.27 PM

الصفدي: نرفض كل محاولات تهجير أهل غزة وفصلها عن الضفة