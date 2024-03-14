لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.

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وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تناقش اللجنة الإدارية قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.



وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لشركة البريد الاردني.

