لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

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الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء ؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، وذلك من قبل اللجنة القانونية النيابية. اضافة اعلان





كما تجتمع اللجنة القانونية، لمناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

وتناقش اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، كما تناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022 -2023، والمتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات.



وتناقش اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.



لجنة العمل، تناقش الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وقطاع التنمية المجتمعية، كما تبحث واقع حال عمال الوطن فيها.



وتزور لجنة التربية والتعليم جامعات الجنوب، وذلك للاطلاع على واقع العمل فيها.













