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لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وعددا من القضايا اليوم

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الأحد، 22-01-2023 06:12 ص

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وعددا من القضايا اليوم

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدد من القضايا، أبرزها مناقشة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، الذي تناقشه اللجنة الإدارية.

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وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2022، وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.


وتلتقي لجنة فلسطين مع وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، كما تلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة مع مديرة وأعضاء برنامج العمل اللائق للمرأة/ منظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة موضوع تمكين وإدماج المرأة الأردنية في سوق العمل.


وتبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية، موضوع أثمان المياه المترتبة على مزارعي الأزرق، وتزور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.


 




 

 


 

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