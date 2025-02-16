لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وقضايا عدة اليوم

وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بدعم المنح والقروض للمشاريع الريادية لتوفير فرص العمل، فيما تناقش اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة والأسرة) مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لعام 2024.
كما تجتمع لجنتا الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية لزيارة غرفة تجارة الأردن للقاء ممثلي القطاع، فيما تلتقي لجنة الزراعة والمياه مع رئيس وأعضاء الاتحاد النوعي للنحالين لمناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع المائي.
وتناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة آلية عمل المركز الوطني للأمن السيبراني والدور الذي يقوم به.
كما تناقش اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) مشروع تعديل قانون الطيران المدني لعام 2024، فيما تناقش لجنة البيئة والمناخ الأثر البيئي على الأردن بحضور عدد من ممثلي جمعية بوكلان للبيئة والمناخ.
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