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الثلاثاء، 06-04-2021 08:57 ص

لمناقشة مشاريع قوانين

لجان نيابية تواصل اجتماعاتها اليوم

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - تواصل لجان نيابية اجتماعاتها، الثلاثاء، لمناقشة مشاريع قوانين وبحث ملفات أخرى، وستعقد اللجنة النيابية القانونية الادارية المشتركة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2020.

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وكانت اللجنة الإدارية النيابية، استمعت في فبراير/شباط الماضي إلى مقترحات وملاحظات مجلس أمانة عمان الكبرى، حول مشروع قانون الأمانة لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة.


كما ستناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية عملية استكشاف الغاز في حقل غاز الريشة واسس ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.


وستبحث لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة واقع الصحف الورقية وسبل انقاذها من ازمتها المالية.


كما وتستكمل اللجنة القانونية اقرار مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فيما تناقش اللجنة الادارية موضوع تعيين مجموعة من الموظفين في شركة مياهنا.


كما أقرت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، برئاسة محمد الهلالات، وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

 

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