لجان نيابية تواصل اجتماعاتها اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع عدد من اللجان النيابية، اليوم الثلاثاء، لبحث تشريعات أحيلت إليها وقضايا أخرى تهمها.

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وتجتمع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور لجنة المرأة النيابية وملتقى البرلمانيات وممثلات عن القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي.



وتناقش اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، ومشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



كما تناقش اللجنة الإدارية إمكانية تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على حساب المشاريع.

