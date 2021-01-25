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الإثنين، 25-01-2021 08:42 ص

لجان نيابية تواصل اليوم مناقشة عدد من مشاريع القوانين

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الوكيل الاخباري - تواصل اللجان النيابية، في مجلس النواب الاثنين مناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس بحسب اختصاصها. 

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وتناقش لجنة الصحة والبيئة، مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.


وتعقد لجنة السياحة والأثار والخدمات العامة، اجتماعين الأول مع جمعية الفنادق الأردنية والثاني لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.


لجنة المرأة وشؤون الأسرة، تناقش دور المجلس الأعلى للسكان في دعم ومساندة السياسات السكانية والتنمية، وبحث عدة قضايا تتعلق بالمرأة، وذلك بحضور أمين عام المجلس.


وتناقش اللجنة المالية، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لكل من وزارة التنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجمع اللغة العربية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها.


لجنة الاقتصاد والاستثمار، تناقش مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 (المعاد من مجلس الأعيان).


 




 

 


 

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