لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع، لجان نيابية، الإثنين، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من مجلس النواب، وعدة قضايا.

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اللجنة الإدارية، تناقش مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر لسنة 2020، فيما تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد 2020.



وتواصل اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لوزارة الثقافة، دائرة المكتبة الوطنية، المركز الثقافي الملكي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، البنك المركزي، وزارة الشباب، ومجلس الامة.

وتبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار استراتيجيات وخطط الوزارة فيما يتعلق بالاستثمار، كما تجتمع لجنة المرأة وشؤون الأسرة لبحث أمور تهم اللجنة.





وتناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة أمور تتعلق بالتوجيه الوطني واحتفالات المملكة بالمئوية، وتزور لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة الاثنين، هيئة تنظيم الطيران المدني.

وتعقد لجنتا التعليم والشباب والتربية والتعليم في مجلسي النواب والأعيان، اجتماعا مشتركا لعرض وتقديم نتائج الاستطلاع حول التعليم عن بعد والعودة للمدارس.

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