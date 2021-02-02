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لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

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الثلاثاء، 02-02-2021 09:01 ص

أحيلت إليها من النواب

لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

نواب
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تجتمع الثلاثاء، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من مجلس النواب وعدة قضايا.

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اللجنة المالية تناقش مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للهيئة المستقلة للانتخاب، مصفاة البترول، أمانة عمان، وزارة العمل وهيئة الاستثمار.


وتستكمل لجنة الصحة والبيئة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 2019.


وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.


لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، والمعاد من مجلس الاعيان.


وتزور لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان صباح الثلاثاء، وزارة العمل للاطلاع على استراتيجية وخطط الوزارة لتحقيق الأهداف العامة لشؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني.


وتلتقي لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة لجنة جمعية المطاعم السياحية المؤقتة.

 

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