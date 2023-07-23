لجان نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، من قبل اللجنة النيابية القانونية.

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وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.



وتجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها، موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك العامة، كما تناقش اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

