الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

نتنياهو يخضع لعملية في القلب

خلال 6 أشهر .. عودة 1941 لاجئا سوريا في الأردن إلى بلادهم

وفاة طفل ذو 10 أعوام والتربية تنعاه

وفيات الأحد 23-7-2023

التربية تكشف حقيقة تسريب اسئلة امتحان الاحياء "التوجيهي"

مئات المرشحين مدعوين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية

الأحد، 23-07-2023 06:20 ص

لجان نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

0L5A0017


الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، من قبل اللجنة النيابية القانونية.

اضافة اعلان


وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.


وتجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها، موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك العامة، كما تناقش اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9665

مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية

WhatsApp Image 2023-07-22 at 3.46.02 PM

منتدى الاتحاد الوطني الاردني للحوار ينظم ندوة بعنوان جدلية قانونية الجرائم الالكترونية قانونيا و سياسيا

4

خارجية النواب: تمزيق نسخة من القرآن الكريم بالسويد فعل إرهابي

النواب

بيان صارم صادر عن مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-07-20 at 2.45.37 PM

حزب الاتحاد الوطني ينطلق بزيارات استقطابية ناجحة للقويسمة ويعلن عن زيارات جديدة لكافة مناطق المملكة

أحمد الصفدي (فيسبوك)

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

أخبار متعلقة
7202316134744516233317

نقيب الصحفيين للنواب: لا تعيدوا الناس للعمل تحت الأرض

WhatsApp Image 2023-07-17 at 5.33.38 PM

الخلايلة يطلع وفد نيابي قطري على التجربة البرلمانية الأردنية

WhatsApp Image 2023-07-17 at 4.55.56 PM

البرنامج النيابية: الأمن الغذائي مرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي

620231812219802264736

الشبول: ما هو مجرّم في الواقع مجرّم في العالم الافتراضي

0L5A0017

"قانونية النواب" تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

WhatsApp Image 2023-07-16 at 3.19.27 PM

"خارجية النواب" تلتقي السفير البنمي