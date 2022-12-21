الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

مصدري الزيتون: بدء تصدير الزيت الأردني المتعاقد عليه سابقاً ودول الخليج الأكثر طلباً

عبيدات: الجامعات تمثل حلقة مهمة في مقاومة الفكر التكفيري

مدير الخدمات الطبية لـ "الوكيل": المصابون بحادثة الحسينية بحالة ممتازة ويتلقون العلاج

الملك في بيت عزاء الشهيد الرحاحلة بمدينة السلط

التنمية تضبط أب استغل إبنه بالتسول بداعي المرض وفر هارباً- صور

الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الحسينية

تخفيضات على 400 سلعة بالاستهلاكية العسكرية

إلزام 8 أشخاص بجمعية استثمارية بدفع أكثر من نصف مليون دينار

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

ماكرون يزور مدينة جرش الأثرية - صور

الأربعاء، 21-12-2022 02:11 م

لجنة اقتصاد النواب تقر معدل العقبة الاقتصادية

WhatsApp Image 2022-12-21 at 2.08.43 PM


الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

اضافة اعلان


وعرض رئيس اللجنة النائب عمر النبر، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام ابو علي، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي تمثلت بإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات لدى السلطة، وإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في "العقبة الاقتصادية" مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.


وقال النبر إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.


من جهتهم، قدم النواب (هايل عايش، سليمان أبو يحيى، تمام الرياطي، محمد المحارمة، محمد الشطناوي، سلامة البلوي، ضرار الحراسيس، فريد حداد، فراس القضاة، أيوب خميس)، آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون التي من شأنها تجويده، مبينين ان التعديلات عليه تشجع على الاستثمار في العقبة، بحيث تصبح منطقة جاذبة للشركات الأجنبية.


بدوره، قال أبو علي إن ما يهمنا هو تشجيع النشاط الاقتصادي في العقبة، مضيفًا أنه يتم منح حوافز ومميزات للمستثمرين لمن يرغب بفتح مشروعه في العقبة ويوظف الأردنيين.


من جانبه، اكد الحاج حسن ان التعديلات على "معدل العقبة" جاءت لتحسين تطبيق مشروع القانون في العقبة.


الى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.


وقال النبر، بحضور أبو علي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مبينًا أنه تم تخفيض قيمة رسوم معاملات تسجيل الأراضي الواردة في مشروع القانون.


يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-12-21 at 2.32.44 PM

المراعية رئيسا لكتلة العهد النيابية

0L5A0017

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليها

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية (1)

رئيس مجلس الأعيان يحاضر في كلية الدفاع الوطني

M63A9908

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2022-12-20 at 2.24.43 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة مؤقت تنظيم المحاسبة

0L5A6423

التوجيه الوطني النيابية تنعى شهداء الوطن

أخبار متعلقة
1671012476538

خدمات الأعيان تبحث تنفيذ الجدول الزمني لاستراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي

WhatsApp Image 2022-12-07 at 1.40.30 PM (1)

اقتصاد النواب تبحث قانون معدل لرسوم تسجيل الأراضي

WhatsApp Image 2022-12-05 at 3.32.03 PM

اقتصاد النواب: سنشرع بمناقشة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة

0L5A6176

مجلس النواب يتوافق على اختيار أعضاء لجان بالتزكية - أسماء

0L5A0436

الأعيان يعيد تشكيل لجانه الدائمة - أسماء

M63A9908

مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطبة العرش