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الخميس، 14-10-2021 04:35 م

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

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الوكيل الاخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان برئاسة اللواء مصطفى البزايعة اليوم الخميس السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مقر السفارة بعمان.

وثمن البزايعة مواقف السعودية الداعمة للأردن والتي تجد دائما التقدير لدى القيادة والشعب الأردني، مبيناً أن تلك المواقف نابعة من دور السعودية القيادي وثقلها الإقليمي والدولي، وحبها للأردن التي لا تحكمها المصالح الفردية بل هي نابعة من موقف عربي مبني على قاعدة الاحترام والمصير المشترك.

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