لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الإثنين، السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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وقالت العين العرموطي إن العلاقات الأردنية القطرية قوية ومتينة وتاريخية وتشكل أنموذجاً متميزاً مبني على الاحترام والتقدير المتبادل، وذلك بفضل قيادة البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستوى العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.



وأكدت اعتزازها بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وانعكاساتها على حجم الاستثمارات القطرية في المملكة، والتعاون المشترك في المجالات البرلمانية والتعليمية والاقتصادية والصحية والسياحية والصناعة والمشتقات النفطية والطاقة والمحطات الكهربائية.



وثمنت العين العرموطي الموقف المشترك الذي يجمع الأردن وقطر ووقوفها بجانب المملكة تجاه القضايا الإقليمية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمبادرة الأردنية في سوريا.



بدوره، أعرب السفير القطري عن اعتزاز دولته قيادةً وحكومةً وشعباً بمواقف الأردن المتميزة، وخاصة التعاون المشترك في مختلف المجالات بفضل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.



وأشار إلى توافق الموقف السياسي الأردني القطري تجاه مختلف القضايا العربية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وقدم السفير القطري الشكر العميق للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود المقدمة، من دعم لا محدود خلال مونديال كأس العالم، الذي استضافته دولة قطر.



ونوه إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن تجاوزت العام الماضي 2 مليار دولار، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية الملاءمة في الأردن، مشيراً إلى أن فرص العمل من المنحة القطرية للأردنيين بلغت قرابة 16 ألف فرصة من أصل 20 ألف فرصة عمل توفرها قطر للأردنيين في مختلف القطاعات.



من جانبهم، أشاد الأعيان الحضور بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في المجالات كافة، سيما التعاون العسكري في مجال التعليم والتدريب، والعلاقة الطيبة التي تربط قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.