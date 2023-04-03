لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية تهنئ بذكرى نصر رمضان

الوكيل الاخباري - هنأت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية -المصرية، اليوم الأحد، جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةَ وشعباً بمناسبة ذكرى النصر في حرب رمضان.



وأكد رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية النصر الذي حققته مصر ومخرجاته التي ما تزال آثاره البناءة حتى اليوم.



وقال في برقية وجهها للسفير المصري في عمان محمد سمير، إن تلك الانتصارات تمثل ملحمة وطنية وذكرى عزيزة على قلوب كل العرب، إذ حقق فيها الجيش المصري بطولات وتضحيات أعاد من خلالها لمصر وللعرب عزتهم وكرامتهم وللأمة العربية شموخها.

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