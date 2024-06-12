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الأربعاء، 12-06-2024 06:08 م

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تزور "المستقلة للانتخاب"

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الوكيل الإخباري - زارت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الأربعاء، الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقت رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس موسى المعايطة، وعضو مجلس المفوضين الدكتورة عبير دبابنة.

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وقالت العين ياغي إن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على إجراءات الهيئة فيما يتعلق باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في العملية الانتخابية، وبحث سبل إشراكهم كمراقبين وأعضاء في لجان الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية 2024.


وأكدت أهمية العمل على تهيئة مراكز الاقتراع النموذجية في جميع محافظات المملكة والدوائر الانتخابية، ليتسنى للناخبين والناخبات من ذوي الإعاقة الوصول وممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع، مشيرة إلى ضرورة تدريب الكوادر المشاركين في العملية الانتخابية على آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأشارت ياغي إلى ضرورة تعاون القطاعات كافة بتوفير وسائل النقل في يوم الاقتراع لكبار السن وذوي الإعاقة في هذا اليوم الوطني.


بدوره، أكد المعايطة أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والانتخابات خصوصا، وضرورة إدماجهم في الحياة العامة وممارستهم لحقوقهم السياسية، مبينا أن الهيئة أطلقت خدمة الاستعلام المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "الصم وضعاف السمع"، للتسهيل عليهم ومشاركتهم بالعملية الانتخابية.


واستعرض آليات تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية، وتقديم الدعم القانوني لهم، وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ليكون متاحا لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لتهيئة 95 مركزا نموذجيا للاقتراع لاستقبال الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكليف أحد المتطوعين في مراكز الاقتراع وتسميته (مرشدا)، لخدمة ذوي الإعاقة.


وأشار إلى أنه جرى توفير لغة الإشارة على جميع الفيديوهات التوعوية للهيئة، وتدريب كوادر مديرية الأمن العام العاملة في مراكز الاقتراع والفرز على آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير فيديو قصير حول اتيكيت التواصل مع ذوي الإعاقة يغطي مسار الاقتراع من بداية دخول مركز الاقتراع الى الانتهاء من عملية الاقتراع.


من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الأعيان الدكتور زهير أبو فارس، الدكتورة محاسن الجاغوب، والدكتورة ميسون العتوم، أهمية تكثيف الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة بهدف توضيح إجراءات الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة، ومعرفة مراكز الاقتراع المهيئة لاستقبال ذوي الإعاقة، وبحث سبل تسهيل وصولهم إلى هذه المراكز.

 




 

 


 

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