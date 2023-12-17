لجنة الإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الوكيل الاخباري - زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب اليوم الأحد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على التغطية الاعلامية والصحفية التي يقدمها التلفزيون الاردني لجمهوره داخل الأردن وخارجه تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .



وأكد رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، أهمية الدور الذي تؤديه الشاشة الوطنية الأولى في نشر الثقافة والمعرفة بين أطياف الشعب الأردني، الى جانب تسويق الأعمال الدرامية مشيرا إلى أن هذا الصرح من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن لإسهامها في إيصال صوت المواطن وتجسيدها لتاريخ الوطن ومستقبله.

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