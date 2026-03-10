الثلاثاء 2026-03-10 06:40 م

لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني

ت
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 10-03-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، سبل تعزيز العلاقات الأردنية الصينية في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية.

اضافة اعلان


وأكد داودية، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والصين، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات، بما يعكس نموذجا للتعاون البناء والتواصل الحضاري بين البلدين الصديقين، في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ.


وأعرب عن تقديره للدور المتنامي الذي تضطلع به الصين على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودعمها تحقيق العدالة في القضية الفولسطينية، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار بديلا عن استمرار الصراعات.


كما أعرب مقرر اللجنة العين عمر العياصرة، عن تطلع الأردن إلى مواصلة التنسيق مع الصين، وبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.


من جانبه، ثمن السفير الصيني دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما يتمتع به من سمعة طيبة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع المملكة وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإنساني بين البلدين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس غامبيا

و

فن ومشاهير صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة " محصنة يا بلادي "

ز

أخبار محلية الملك يعزي أمير دولة الكويت باستشهاد ضابطين أثناء أداء الواجب

ق

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة الاستعداد لأي طارئ وضبط التلاعب بالأسعار

ع

أخبار محلية الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة

ت

شؤون برلمانية لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني

ا

عربي ودولي ترامب يقول لفوكس نيوز إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران

ت

عربي ودولي الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان منذ نحو أسبوع



 






الأكثر مشاهدة