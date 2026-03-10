لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، سبل تعزيز العلاقات الأردنية الصينية في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية.

وأكد داودية، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والصين، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات، بما يعكس نموذجا للتعاون البناء والتواصل الحضاري بين البلدين الصديقين، في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأعرب عن تقديره للدور المتنامي الذي تضطلع به الصين على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودعمها تحقيق العدالة في القضية الفولسطينية، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار بديلا عن استمرار الصراعات.



كما أعرب مقرر اللجنة العين عمر العياصرة، عن تطلع الأردن إلى مواصلة التنسيق مع الصين، وبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.