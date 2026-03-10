لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني

وأكد داودية، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والصين، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات، بما يعكس نموذجا للتعاون البناء والتواصل الحضاري بين البلدين الصديقين، في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأعرب عن تقديره للدور المتنامي الذي تضطلع به الصين على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودعمها تحقيق العدالة في القضية الفولسطينية، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار بديلا عن استمرار الصراعات.
كما أعرب مقرر اللجنة العين عمر العياصرة، عن تطلع الأردن إلى مواصلة التنسيق مع الصين، وبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، ثمن السفير الصيني دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما يتمتع به من سمعة طيبة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع المملكة وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإنساني بين البلدين.
