لجنة الإعلام في مجلس الأعيان تزور إدارة مكافحة المخدرات

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مديرية الأمن العام ومختلف المؤسسات الوطنية، وبما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات وأضرارها، انسجاماً مع الإجراءات العملية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات للأعوام (2024-2026).
وأشاد رئيس اللجنة، العين محمد داودية خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي ينفذها منتسبو إدارة مكافحة المخدرات على مختلف المستويات العملياتية والتوعوية، والهادفة إلى حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة التي تهدد أمن وسلامة دول العالم، مشيراً إلى حرص اللجنة على مواصلة دعم ومساندة مديرية الأمن العام، وبما يسهم في تكامل الجهود الوطنية وتضافرها في المجالات كافة.
وفي نهاية الزيارة، جال أعضاء اللجنة في مرافق الإدارة، مشيدين بمنظومة التطوير والتحديث القائمة فيها، والتي تتوافق وأفضل المواصفات والمقاييس العالمية في مجال توفير بيئة آمنة خالية من المخدرات لأبناء المجتمع.
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