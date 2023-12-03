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الأحد، 03-12-2023 08:12 ص

لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم ملف شركات التأمين المتعثرة

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة ملف شركات التأمين المتعثرة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

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وتطلع اللجنة خلال اجتماعها في المجلس، على رؤية التحديث الاقتصادي للبنك المركزي الأردني.


وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.


وتلتقي لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مع التحالف الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للاطلاع على تقريره الخاص بالية الاستعراض الدوري الشامل للعام 2024.


وتزور لجنة التربية والتعليم النيابية، مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية "مدارس مخيم الزعتري" ومديرية قصبة إربد، للاطلاع على الواقع الإداري والتعليمي في المدارس.


لجنة الصحة والغذاء النيابية تزور مديرية الخدمات الطبية الملكية للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة من قبل المديرية للمرضى.


 




 

 


 

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