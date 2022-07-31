لجنة الاقتصاد النيابية تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في غرفتي صناعة عمان وتجارة عمان الأحد، اجتماعين منفصلين لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

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اللجنة تناقش المشروع مع رئـيس وأعضاء غرفـة تجـارة الأردن وممثلي القطاعات، ورئـيس وأعضاء غرفـة صـناعة الأردن وممثلي القطاعات.، حيث يعقد الاجتمـاع فـي مبنـى غرفـة صناعة عمان.



وتناقش أيضا مع رئـيس وأعضاء غرفـة تجـارة عمـان ورؤسـاء النقابـات التجاريـة والخدميـة وجمعيـات أصـحـاب العمـل وعدد من كبار المستثمرين العرب، حيث يعقد الاجتمـاع فـي مبنـى غرفـة تجارة عمان.



