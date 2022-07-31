الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

10 قتلى ومئات الجرحى إثر زلزال في الفلبين

الرئيس العراقي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد

فيديو - مركز الفلك الدولي يعلن مكان ولحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني

الصحة العالمية تتوقع المزيد من الوفيات بجدري القرود في أوروبا

لجنة الاقتصاد النيابية تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد

انطلاق معسكر التماسك الاجتماعي في البلقاء

الكهرباء الاردنية : لا علاقة لنا بانقطاع الكهرباء عن استاد عمان

إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا

الأحد، 31-07-2022 06:20 ص

لجنة الاقتصاد النيابية تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

0L5A0411


الوكيل الإخباري - تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في غرفتي صناعة عمان وتجارة عمان الأحد، اجتماعين منفصلين لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

اضافة اعلان


اللجنة تناقش المشروع مع رئـيس وأعضاء غرفـة تجـارة الأردن وممثلي القطاعات، ورئـيس وأعضاء غرفـة صـناعة الأردن وممثلي القطاعات.، حيث يعقد الاجتمـاع فـي مبنـى غرفـة صناعة عمان.


وتناقش أيضا مع رئـيس وأعضاء غرفـة تجـارة عمـان ورؤسـاء النقابـات التجاريـة والخدميـة وجمعيـات أصـحـاب العمـل وعدد من كبار المستثمرين العرب، حيث يعقد الاجتمـاع فـي مبنـى غرفـة تجارة عمان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين

1653048760855

الدغمي يهنئ بمناسبة العام الهجري

60c20c91bb779

الرفاعي: دور الطالبات ليس الوجود بالمنزل بعد التخرج

توجيهي 1

لجنة نيابية تؤيد تغليظ العقوبات بحق مخالفي التوجيهي

qWyM3mmqKc4xNOK7znkLGrXSZg80TSUubPYWWv9h

مذكرة نيابية تطالب بتكفيل موقوفي قضية حادثة غاز العقبة

0L5A0017

التعليم النيابية تناقش اليوم ملاحظات امتحان التوجيهي