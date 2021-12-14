لجنة الاقتصاد النيابية تناقش مؤشرات الأردن الاقتصادية لعام 2021

الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة المؤشرات الاقتصادية في الأردن لعام 2021.

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اللجنة، تناقش أيضا، خطة الحكومة لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال.

اللجنة القانونية في المجلس، تواصل في اجتماع آخر لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور عدد من الأكاديميين.



وتبحث لجنة فلسطين، آخر التطورات في القضية الفلسطينية والاعتداءات على المقدسات في القدس المحتلة، فيما تناقش لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، موضوع الشركات المرخصة لتقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.