لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون المنافسة

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، بعد الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.
كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مشروع قانون الغاز (قراءة أولية) لسنة 2025.
وتبحث لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة سبل التعاون المشترك بين اللجنة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التحول الرقمي.
وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة مع مجموعة من مبدعي ومبتكري المعرض الدولي للعلوم الهندسية والتكنولوجيا JISTEF، للاطلاع على إنجازاتهم في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا.
وتلتقي كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية.
-
