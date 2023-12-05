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الثلاثاء، 05-12-2023 09:40 ص

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم هيكلة وزارة الاستثمار

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الوكيل الإخباري - تناقش لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

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كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماع آخر، هيكلة وزارة الاستثمار، والأنظمة المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تناقش اللجنة منصة (INVEST JO) وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي للوزارة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية.


وتناقش لجنة الريف والبادية المخصصات المالية والدعم المرصود في الموازنة العامة لمناطق الريف والبادية الأردنية، فيما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل بعض المواضيع المتعلقة بمديرية الأرصاد الجوية.


وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السفير الإسباني لدى الأردن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

 




 

 


 

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